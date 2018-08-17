В Кремле рассказали о темах встречи Путина и Меркель: будут говорить об Украине

18 августа Меркель встретится с Путиным во время визита российского президента в Германию.

Президент России Владимир Путин обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на встрече в Германии 18 августа «наиболее актуальные темы», в числе которых – Украина и Сирия.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов, и это наиболее актуальные темы - конечно же, и Украина, и Сирия", - отметил он, говоря о темах предстоящих переговоров.

Говоря о графике Путина на субботу, 18 августа, Песков заявил, что в этот день Путин посетит Австрию с частным визитом и побывает на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. После этого он отправится на переговоры с Меркель, которые начнутся с заявления двух лидеров для прессы, в котором они обозначат основные темы предстоящей встречи.

Как известно, 18 августа Меркель встретится с Путиным во время визита российского президента в Германию.

Накануне президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель скоординировали позиции накануне встречи немецкого лидера с Путиным.