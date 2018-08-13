Меркель 18 августа встретится с Путиным, на повестке дня - Украина

Саммит состоится в резиденции Мезеберг, на окраинах Берлина.

Канцлер Германии Ангела Меркель примет президента России Владимира Путина.

О саммите в понедельник, 13 августа, сообщило германское правительство, пишет ТСН.uа.

Саммит состоится в субботу, 18 августа, в правительственном дворце Мезеберг в окрестностях Берлина. На встрече Меркель и Путин обсудят войну в Сирии, конфликт на Донбассе, а также вопросы в сфере энергетики.

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Последний раз переговоры немецкого канцлера и главы Кремля происходили в мае в Сочи, Россия. Позже, в июле, Меркель принимала в Берлине главу МИД РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Напомним, после визита главы Германии в Россию, президент Украины Петр Порошенко и Ангела Меркель провели телефонный разговор. Меркель и Порошенко говорили о ситуации на Донбассе и важность имплементации Минских соглашений. Не оставили в стороне лидеры стран и тему строительства газопровода "Северный поток-2".