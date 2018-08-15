В Белом доме анонсировали визит в Украину советника Трампа по нацбезопасности

Визит Джона Болтона в Украину должен состояться на следующей неделе.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе планирует посетить Украину.

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Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

"Пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс анонсировала визит в Украину Советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона", - говорится в сообщении.

Визит Болтона в Украину состоится на следующей неделе.

"В рамках визита Джон Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня", - добавили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил Джона Болтона на должность своего советника по национальной безопасности.

"Во-первых - это фантастический, профессиональный и опытный человек. Во-вторых, что еще важнее - очень решительный человек. Третье - он понимает, что наша борьба - она принципиально важна для демократического мира. И четвертое, что он понимает, что с Россией можно говорить только с позиции скоординированной силы", -охарактеризовал главные черты Болтона глава МИД Украины Павел Климкин.