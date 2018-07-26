Комитет Сената США рекомендовал принять резолюцию об осуждении аннексии Крыма Россией

Также в резолюции осуждается нарушение прав человека на полуострове и подчеркивается правовая ответственность РФ за такие преступления в течение российской оккупации.

Комитет Сената США рекомендовал принять резолюцию об осуждении аннексии Россией Крыма.

Об этом Посольство Украины в США сообщает в Facebook.

«Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой Конгресса резолюцию, осуждающую незаконные попытки РФ оккупировать Крым», - сказано в сообщении.

Читайте такжеПомощник госсекретаря вручил Джемилеву Крымскую декларацию США отвергают попытку России аннексировать Крым

В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины.

«Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма», - сообщили в посольстве.

Также в резолюции осуждается нарушение прав человека в Крыму и подчеркивается правовая ответственность РФ за такие преступления в течение российской оккупации полуострова.

Сенаторы призывают правительство США продолжать применять к РФ ограничительные меры, согласно закону о противодействии противникам Америки из-за санкций от 2017 года, и приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом.

Как сообщал УНИАН, ранее Посольство Украины в США проинформировало, что двухпартийная группа сенаторов представила проект резолюции об осуждении оккупации Крыма.