Люстрация в Генпрокуратуре закончится в апреле: обещают уволить еще 300 человек

Люстрация в Генпрокуратуре закончится в апреле, увольнению подлежат еще три сотни сотрудников.

Об этом он рассказал на совместном заседании антикоррупционного и правоохранительного комитетов ВР в Киеве в среду, передает Украинская правда.

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"В соответствии с той инструкцией, разработанной Кабинетом министров, вторая стадия люстрации закончится в апреле", - сказал Ярема.

По словам генпрокурора, уже 138 действующих работников прокуратуры уволены и еще подлежат освобождению от должности около 300 работников.

"В том числе и меня и меня в первую очередь волнует вопрос тех работников, которые имели отношение к принятию решения по майдановцам", - сказал Ярема.