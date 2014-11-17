В Генпрокуратуре планируют люстрировать более тысячи человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в выступлении на заседании пленума Верховного Суда Украины сообщил заместитель генерального прокурора Олег Бачун.

«Люстрационный процесс приведет к освобождению свыше тысячи человек», - сказал Бачун.

По его словам, в Генпрокуратуре началась уже вторая волна люстрации, и на данное время уволены из ведомства свыше 150 человек.

При этом Бачун напомнил, что генеральный прокурор Виталий Ярема, комментируя закон о люстрации, назвал его противоречащим Конституции. По словам Бачуна, он как бывший судья полностью разделяет эту позицию и считает, что закон был принят Верховной Радой с нарушением регламента.

Как сообщал УНИАН, Закон «Об очищении власти» был принят парламентом 16 сентября. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал его 25 сентября.

Закон о люстрации вступил в силу 15 октября. Он определяет правовые и организационные принципы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью возобновления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиноватости; индивидуальной ответственности; гарантирования права на защиту.

Читайте такжеЭксперт: Люстрацию могут использовать, чтобы избавиться от неугодных чиновниковВ конце сентября генпрокурор Ярема сообщил, что ГПУ направила письма в Администрацию президента о несоответствии закона о люстрации положениям Конституции. По его словам, под действие данного закона подпадает около 1 млн граждан. "Нарушается принцип индивидуальной ответственности. Если данный закон вступит в силу, мы породим большое количество обращений в суды. В том числе и в Европейский суд по правам человека", - сказал Ярема.

По его словам, если госслужащего уволят, на его место назначат другого, а суд восстановит прежнего работника, и это повлечет хаос в работе органов власти.