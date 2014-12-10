Кучма пока не видит смысла проводить переговоры с боевиками

Так считает участник переговорного процесса от Украины Леонид Кучма, сообщает ТСН.ua. Второй президент Украины заявил, что считает эту встречу нецелесообразной в условиях, когда "вторая сторона не может обеспечить режим прекращения огня".

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Очередной раунд переговоров должен был состояться в Минске еще вчера, с участием Леонида Кучмы, представителей ОБСЕ, России и боевиков. Но представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" приехать отказались и предложили перенести встречу на 12 декабря. А Россия озвучила новое предложение по дате проведения встречи - 11 декабря.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15.30 боевики обстреляли позиции защитников Украины из танков, гранатометов, минометов, противотанковых ракет и стрелкового вооружения 12 раз.