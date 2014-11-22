Кучма: федерализация, которую предлагает Путин, разрушит Украину

Заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости федерализации Украины нельзя рассматривать как путь к урегулированию ситуации на Донбассе. Это откровенный ультиматум.

Об этом ZN.UA рассказал бывший украинский президент Леонид Кучма.

"Цель его (Путина - ред.) одна - лишить Украину права на самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Это попытка загнать наше государство в "серую зону", чтобы сохранить политическое и экономическое влияние на нее. Тем самым Кремль фактически признает, что использует ситуацию на Донбассе для давления на Украину", - отметил Кучма

В то же время, бывший президент отметил, что федерализация Украины не менее опасна, чем военная агрессия. По его словам, в нынешних условиях она будет означать разрушение государства.

"Опасность федерализации в отношении Донбасса заключается в том, что она не учитывает интересов простых граждан. Ею хотят воспользоваться в собственных интересах самозваные "региональные лидеры"", - акцентировал Кучма.

По его словами, последствия этого уже хорошо видны на примере катастрофической ситуации в "ДНР" и "ЛНР". "Это наглядный негативный пример угрозы федерализации для украинской государственности", - резюмировал он.

Напомним, на этой неделе президенты Украины и России предложили свое публичное видение урегулирования военного конфликта на Донбассе. Путин выразил недоумение, почему Украина не хочет федерализации.

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Тем временем Порошенко подписал указ "О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях". Что, по сути, означает полную экономическую блокаду оккупированных территорий Донбасса.