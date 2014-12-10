Боевики из танков, гранатометов и минометов 12 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "По информации штаба АТО, продолжаются обстрелы позиций сил АТО с стороны террористов", - говорится в сообщении.

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"В настоящее время зафиксировано 12 обстрелов с использованием гранатометов, противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового вооружения и из вооружения танка", - добавили в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в зоне АТО был объявлен "день тишины", однако террористы нарушали режим прекращения огня, хотя и уменьшили интенсивность обстрелов. За сутки на Донбассе не был убит или ранен ни один украинский силовик.

Сегодня, 10 декабря, представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко заявил, что Украина продолжает соблюдать "режим тишины" в зоне проведения АТО на Донбассе.