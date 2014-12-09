Сегодня боевики уже 6 раз нарушили ”режим тишины” – штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

”По состоянию на 13.00 в штаб АТО поступила информация о 6 фактах нарушения режима «тишина» со стороны боевиков. Обстрелы позиций наших войск осуществлялись с использованием минометов, автоматического гранатомета АГС, зенитной установки ЗУ-23-2 и стрелкового вооружения”, - сообщает штаб АТО.

Вместе с тем сказано, что ”украинские воины, осознавая важность момента, проявили мужество и выдержку. Огонь в ответ не открывался”.

Читайте такжеРежим прекращения огня введен в действие на всех позициях - пресс-центр АТО Пресс-центр АТО опровергает заявления вожаков самопровозглашенных республик относительно того, что силы АТО на протяжении первой половины дня вели обстрелы населенных пунктов в районе Горловки. ”Эти заявления призваны ввести в заблуждение мировое сообщество и отвлечь внимание от преступлений, совершаемых боевиками на оккупированных ими территориях”, - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

В свою очередь, на сайте Министерства обороны сказано, что ”обстрелы по позициям сил АТО были зафиксированы по всей линии фронта из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».