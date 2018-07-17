НАТО сейчас является единственным инструментом обеспечения глобальной безопасности - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что НАТО сейчас является единственным инструментом обеспечения глобальной безопасности.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Порошенко отметил, что Россия, аннексировав Крым и развязав войну на Донбассе, разрушила послевоенную систему глобальной безопасности в мире.
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"Незаконной аннексией Крыма и агрессией против нашей страны на Востоке была фактически разрушена вся послевоенная система глобальной безопасности мира, которая базировалась на решении Совета безопасности ООН и объединенном решении постоянных членов Совета безопасности", - отметил он.
"Что происходит, когда агрессором является сама страна-член Совета безопасности ООН, который может заветировать и заблокировать, как это, кстати, произошло с решением, которое было предложено по независимому трибуналу по расследованию рейса MH17? Россия тогда заблокировала это решение, тем самым признав свою ответственность за это ужасное преступление", - сказал Порошенко.
"Так же и сейчас - у нас на сегодняшний день Совет Безопасности ООН в текущих условиях не является инструментом обеспечения глобальной безопасности... Остался только один инструмент. Он называется - НАТО", - подчеркнул президент.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США.