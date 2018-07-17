НАТО сейчас является единственным инструментом обеспечения глобальной безопасности - Порошенко

Петр Порошенко отметил, что незаконной аннексией Крыма и агрессией против нашей страны на Востоке было фактически разрушена вся послевоенная система глобальной безопасности мира.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что НАТО сейчас является единственным инструментом обеспечения глобальной безопасности.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Порошенко отметил, что Россия, аннексировав Крым и развязав войну на Донбассе, разрушила послевоенную систему глобальной безопасности в мире.

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"Незаконной аннексией Крыма и агрессией против нашей страны на Востоке была фактически разрушена вся послевоенная система глобальной безопасности мира, которая базировалась на решении Совета безопасности ООН и объединенном решении постоянных членов Совета безопасности", - отметил он.

"Что происходит, когда агрессором является сама страна-член Совета безопасности ООН, который может заветировать и заблокировать, как это, кстати, произошло с решением, которое было предложено по независимому трибуналу по расследованию рейса MH17? Россия тогда заблокировала это решение, тем самым признав свою ответственность за это ужасное преступление", - сказал Порошенко.

"Так же и сейчас - у нас на сегодняшний день Совет Безопасности ООН в текущих условиях не является инструментом обеспечения глобальной безопасности... Остался только один инструмент. Он называется - НАТО", - подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США.