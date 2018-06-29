Катастрофа MH17 над Донбассом: лидеры ЕС призвали Россию признать ответственность

Они призвали Россию в полной мере взаимодействовать со следствием для установления истины, справедливости и ответственности.

Лидеры 28 стран-членов Европейского Союза призвали Российскую Федерацию признать ответственность по делу о катастрофе малайзийского самолета «Боинг 777» рейса MH17, который был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Об этом говорится в заключении по итогам первого дня саммита глав государств и правительств Евросоюза, который проходит в Брюсселе, опубликованных на сайте Совета ЕС.

"Европейский совет вновь подтверждает свою полную поддержку резолюции 2166 Совета безопасности ООН, касающейся катастрофы самолета рейса MH17. Он призывает Российскую Федерацию признать ее ответственность и в полной мере взаимодействовать в рамках всех усилий с целью установления истины, справедливости и ответственности", - говорится в заключении.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал, и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

24 мая 2018 года следственная группа представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе лайнера. Группа пришла к выводу, что ЗРК «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за катастрофу рейса MH17. Привлечение России к ответственности будет осуществляться отдельно от преследования виновных в этом лиц.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсации семьям жертв катастрофы рейса MH17.

Президент Украины поручил МИД безотлагательно внести предложения о присоединении к инициированному Нидерландами и Австралией процессу преследования России на межгосударственном уровне в связи с этой катастрофой.