"Ему оно чешется": Порошенко прокомментировал упоминания Путина об Украине после встречи с Трампом

По словам Порошенко, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США.

Об этом Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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В частности, Порошенко спросили, о чем может свидетельствовать отсутствие упоминаний об Украине со стороны Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным, а также то, что сам президент России несколько раз упоминал Украину.

"Основываясь на моей встрече с Трампом, которая состоялась накануне на саммите Украина-НАТО. Основываясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США. А то, что об этом говорил Путин, то для меня является совершенно очевидным, что если он так много говорил, то и ему оно чешется", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 11 июля на саммите в Брюсселе главы государств и правительств стран-членов НАТО приняли декларацию, в которой, среди прочего, призвали Российскую Федерацию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы; заявили о непризнании аннексии Крыма, призвали РФ прекратить оказывать политическую, финансовую и военную поддержку боевикам на Донбассе и вывести с территории Украины всю военную технику и наемников.