НАБУ обжаловало закрытие резонансного дела о "рюкзаках Авакова"

Следствие считает, что в ходе досудебного расследования получено достаточно доказательств, которые свидетельствуют о причастности экс-чиновника МВД и близкого родственника главы этого министерства к хищению 14,5 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро сегодня направило руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому жалобу на постановление о закрытии дела в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении 14,5 млн грн при закупке рюкзаков для военнослужащих Нацгвардии.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, по состоянию на 18.00 Специализированной антикоррупционной прокуратурой так и не были предоставлены материалы, подтверждающие правовые основания для прекращения производства в отношении двух ключевых подозреваемых по делу.

Отмечается, что жалоба адресована высшему по должности прокурору, а именно - руководителю САП Холодницкому, который должен рассмотреть данную жалобу и принять решение в течение трех дней с момента ее получения.

«Таким образом, до конца следующей недели общественность будет иметь возможность услышать его персональную позицию относительно обоснованности решения его подчиненного», - добавили в пресс-службе.

Следствие считает, что в ходе досудебного расследования получено достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности экс-чиновника МВД и близкого родственника главы этого министерства к хищению 14,5 млн грн. Это подтверждается показаниями свидетелей, результатами выемок документов, заключениями экспертиз, осмотров.

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«Что касается заявлений стороны защиты о якобы недопустимости в качестве доказательства видеозаписи, на которой экс-заместитель министра и близкий родственник главы МВД Украины обсуждают реализацию схемы по закупке рюкзаков, ее подлинность подтверждена соответствующими материалами производства, допросами лиц, осуществлявших негласные следственные розыскные действия. Диски с записями этой встречи, которые находятся в материалах производства, являются оригинальными носителями: по установленному законодательством порядку, информация, полученная в результате НСРД, после поступления на сервер СБУ в дальнейшем записывается на соответствующие носители.

То, что зафиксировано на видео встреча состоялась в МВД, подтверждают и другие доказательства, среди которых - анализ результатов телефонных соединений и мобильного трафика о месте пребывания подозреваемых. С целью установления подлинности записей, детективы НАБУ провели дополнительные исследования, в том числе с привлечением международных специалистов, которые подтвердили отсутствие монтажа», - заверяют в бюро.

Кроме того, как уже заявляло НАБУ, кроме упомянутого видео, есть немало других доказательств. В общем, в рамках расследования так называемого «дела рюкзаков» детективы НАБУ провели около 33 обысков, 170 допросов свидетелей, проведено 46 экономических, товароведных и других экспертиз, 80 выемок документов.

В частности, экспертиза установила, что поставленные рюкзаки не соответствовали большинству установленных самим же МВД требованиям, а их фактическая цена была в 2,5 раза меньше заявленной. Их поставщиком оказалось фиктивное предприятие, а все документы по поставкам - поддельными. В ходе следствия зафиксированы факты нарушения требований приема-передачи товара, что не могло происходить без покровительства схемы на высшем уровне.

«Вся эта информация хорошо известна прокурорам САП, ведь собранная во исполнение их указаний и под их контролем», - сказано в сообщении пресс-службы НАБУ.

Напоминается, что 10 июля по неизвестным причинам прокурор САП Василий Кричун, не сообщив НАБУ, возобновил следствие по делу, и в тот же день вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении двух ключевых подозреваемых, переложив всю вину на частного предпринимателя, который по документам поставлял эти рюкзаки.

Справка УНИАН. 31 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботаря и Авакова уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он основатель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций - или для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр и отметил, что НАБУ и САП «не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн, однако 1 ноября Соломенский райсуд Киева принял решение о личном обязательстве.

Сегодня, 12 июля 2018 года, стало известно о вынесении прокурором САП постановления о закрытии уголовного производства по подозрению Авакова-младшего и Чеботаря. Такие действия в НАБУ назвали "непонятными и непоследовательными".