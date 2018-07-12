Холодницкий заявил о закрытии резонансного дела "рюкзаков Авакова"

СМИ сообщают, что подозреваемым в хищении средств остается третий фигурант дела. Это представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл дело о хищении средств против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Это "Украинской правде" подтвердил глава САП Назар Холодницкий.

"Я об этом решении узнал только вчера (11 июля - ред.) вечером. Сейчас разбираемся", – пояснил он.

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По словам Холодницького, это было решение старшего группы прокуроров.

"Теперь на мои возмущения сотрудники отвечают, что могут это воспринимать, как давление. НАБУ хотело независимых прокуроров – получило", – подчеркнул глава САП.

Как сообщили источники УП в НАБУ, подозреваемым в хищении средств остается третий фигурант дела. Это представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин.

Ему следствие инкриминирует присвоение имущества и подделку документов.

По информации "Радио Свобода", Литвин признал вину в мошенничестве и подделке документов.

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как «дело рюкзаков») задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. В частности, Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию с целью пиара, ради собственных политических амбиций - либо для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр. Он также подчеркнул, что НАБУ и САП «не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».