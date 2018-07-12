"Непонятное и непоследовательное": в НАБУ прокомментировали решение о закрытии дела о "рюкзаках Авакова"

В НАБУ назвали решение САП о закрытии дела в отношении Авакова-младшего и Чеботаря "непонятным и непоследовательным", а в самом САП пока не комментируют эту ситуацию.

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии уголовного производства в отношении двух ключевых подозреваемых - сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова и экс-заместителя министра МВД Сергея Чеботаря - в хищении денежных средств при закупке рюкзаков для МВД является непонятным и непоследовательным.

Соответствующее заявление разместило Национальное антикоррупционное бюро Украины на своей странице Facebook.

"В апреле этого года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП приняли решение о том, что все доказательства добыты, и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. После этого по требованию прокуроров детективы подготовили объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех троих подозреваемых, которые нужны только в случае направления в суд. Однако 10 июня в ЕРДР появилась отметка прокурора САП о возобновлении досудебного расследования по делу рюкзаков, которое уже находилось на стадии ознакомления с материалами", - отметили НАБУ.

В то же время в Нацбюро уточнили, что вчера вечером, 11 июля, детективу позвонил прокурор САП Василий Кричун и сообщил, что вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении Авакова и Чеботаря, которые, по мнению следствия, организовали закупку рюкзаков для нужд МВД с нарушениями.

"Что касается третьего подозреваемого, представителя фирмы-победителя, которая должна была поставить эти рюкзаки, то он выдвинул версию о единоличном совершении уголовного преступления", - сказали в НАБУ.

Также в НАБУ отметили, что почти за месяц до этого, 12 июня, детективы НАБУ подали в суд ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления с материалами дела.

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"Прокурор САП данное ходатайство тогда не поддержал, поэтому детективы подали его самостоятельно. Сейчас это ходатайство до сих пор не рассмотрено", - заявили в Бюро.

УНИАН обратился к пресс-секретарю САП Ярославу Гордиевичу с просьбой прокомментировать закрытие производства в отношении Авакова-младшего и Чеботаря, но, несмотря на обещание предоставить соответствующую информацию в течение 30 минут, не сделал этого.

Справка УНИАН. 31 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Министр внутренних дел Арсен Аваков отверг обвинения в адрес сына. "Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию с целью пиара, ради собственных политических амбиций или для решения своих конъюнктурных задач, отвечу еще раз: не выйдет. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр и отметил, что НАБУ и САП" не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов".

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн, однако 1 ноября Соломенский райсуд Киева принял решение о личном обязательстве.