Экс-замглавы МВД Чеботарь жалуется на "травлю", суд над ним продолжается 3,5 года

Суд назначил следующее заседание по делу Чеботаря на 13 часов 30 минут 1 июня.

Суд по делу бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря взял перерыв до 1 июня. Такое решение судья Максим Вишняк принял по просьбе стороны обвинения, которая попросила дать ей время для изучения материалов, предоставленных защитой Чеботаря.

«Сторона защиты Чеботаря предоставила все доказательства невиновности и необоснованности дела, которое инициировало НАБУ. Мы получили все экспертизы и необходимые доказательства и сегодня просим суд приобщить их к делу», — заявил в суде адвокат бывшего замминистра Игорь Юдин.

По настоянию защиты к делу были приобщены результаты экспертиз, которые, по мнению адвокатов, полностью опровергают доказательства, предоставленные НАБУ. Среди документов, в частности, — экспертиза сделанной НАБУ звукозаписи.

В связи с этим представители прокуратуры и НАБУ попросили суд предоставить им дополнительное время для ознакомления с новыми материалами дела.

Суд удовлетворил ходатайство обвинения и назначил следующее заседание на 13 часов 30 минут 1 июня.

Сам Чеботарь считает свою невиновность полностью доказанной.

«Дело против меня — целенаправленная кампания по дискредитации политики МВД, положившей конец коррупционным схемам, практиковавшимся ранее. Когда мы пришли в министерство, мы остановили отмывание денег и коррупционные схемы на полтора миллиарда долларов. Вы знаете, что был такой «ЕДАПС», который лоббировал эти схемы. И именно оттуда были выделены деньги на мою дискредитацию, на дискредитацию руководства МВД. Поэтому я подал в отставку — чтобы кампания против меня не помешала продолжению борьбы с коррупцией в МВД. Но все эти «каплины» и «лещенко», которые распространяли ложь обо мне, не смогли ничего доказать. Были суды, которые доказали, что все тендеры проводились правильно. Это все длилось три с половиной года, и стоило мне здоровья», — заявил он.

В невиновности Сергея Чеботаря убежден также глава Социалистической партии Украины, участник боевых действий на востоке страны Илья Кива.

«Те, кто выдвигают обвинения против Чеботаря, — это теоретики. Все обвинения против него — треп политических проституток. А я говорю как человек, который надевал эти рюкзаки, эти каски. И могу сказать ответственно: этот человек сохранил мне жизнь под Дебальцево. А сегодня над ним пытаются устроить судилище. Судилище над тем, кто в самый сложный для страны период помог нам остановить врага и защитить страну. Поэтому я готов свидетельствовать в пользу Чеботаря. Уже сам факт, что я остался жив, — свидетельство в его пользу», — заявил Кива.

В июле 2015 года Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту закупки рюкзаков для Национальной гвардии, а в апреле 2016 года передала дело в НАБУ.

29 августа 2017 года Окружной административный суд Киева признал законными действия должностных лиц МВД и отказал истцам в отмене результатов тендера.