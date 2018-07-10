Нардеп пригласил журналистов обсудить скандальный вопрос ограничения их доступа в кулуары Рады

Представители СМИ высказали опасения, что их хотят ограничить кулуарами третьего этажа парламента, куда депутаты смогут приходить только тогда, когда захотят.

Член Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады, внефракционный народный депутат Украины Павел Кишкарь предлагает журналистам прийти на заседание Комитета для обсуждения вопроса об ограничении доступа представителей СМИ к кулуарам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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На вопрос, как он относится к решению Регламентного комитета, который рекомендовал Аппарату ВР наработать предложения о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров ВР в административном здании на ул. Грушевского, 5 и размещения мест для работы журналистов, Кишкарь ответил: «Если есть вопросы безопасности, то совместно с вами надо наработать соответствующие решения».

На вопрос, какую опасность представляют журналисты для депутатов, он сказал: «Не знаю. Это вопрос больше к самим журналистам. Чтобы они предложили правильное решение. Удобное и комфортное для их работы».

Журналисты заявили Кишкарю, что их хотят ограничить только в кулуарах третьего этажа, куда депутаты смогут приходить только тогда, когда захотят, таким образом представители СМИ будут лишены возможности брать комментарии у тех, у кого хотят. На это Кишкарь отметил: «Я не думаю, что вы лишены [возможности] брать комментарии у кого вы захотите. Решение закрывать вас... Давайте поговорим. Я думаю, стоит вас пригласить на комитет и более широко проговорить, чтобы все мнения были учтены и позиции также».

Депутат уточнил, что речь идет о заседании комитета, которое состоится завтра в 15.00.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам Регламента и организации работы парламента рекомендовал Аппарату ВР подготовить предложения относительно свободного доступа к кулуарам депутатов, а для журналистов – создания отдельного пресс-центра на другом этаже.

Соответствующее решение Комитет принял после рассмотрения письма руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк насчет «недопустимого поведения» журналистов Юлии Махмуди (газета «Общественный вестник Киева») и Валерии Егоровой (газета Flash on Time News). В письме Кармелюк просила лишить двух вышеуказанных журналисток аккредитации, а также установить новые более четкие критерии, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, упорядочить работу представителей СМИ в ВР.

Комитет, в частности, решил рекомендовать первому заместителю руководителя Аппарата ВР - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в Аппарате ВР рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров ВР в административном здании на ул. Грушевского, 5 и размещения мест для работы журналистов.