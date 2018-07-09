Регламентный комитет ВР хочет ограничить доступ журналистов в кулуары парламента

Кулуары предлагается сделать открытыми для других посетителей парламента - представителей органов госвласти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранных граждан и граждан Украины, допуск которых осуществляется по служебным удостоверениям, временным и гостевым билетам.

Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины рекомендовал Аппарату ВР подготовить предложения относительно свободного доступа в кулуары депутатов, а для журналистов - создание отдельного пресс-центра на другом этаже.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Комитета решении о рассмотрении письма пресс-службы Аппарата ВР от 6 июня относительно упорядочения работы журналистов и технических работников средств массовой информации, аккредитованных при Верховной Раде Украины.

Отмечается, что Комитет рассмотрел письмо руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк относительно инцидента, который произошел 24 мая в кулуарах парламента, а именно "недопустимого поведения" аккредитованных журналистов Юлии Махмуди (газета "Громадський вісник Києва") и Валерии Егоровой (газета "Flash on Time News "), на основании чего выражена просьба рассмотреть на заседании вопрос о лишении их аккредитации, а также установить новые четкие критерии, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, упорядочения работы представителей СМИ в ВР.

Читайте такжеНардепы жалуются на журналистов в столовой ВР: они портят им аппетит (видео)

Так, Комитет решил рекомендовать первому заместителю руководителя Аппарата ВР - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в аппарате ВР рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров ВР в административном здании на ул. Грушевского, 5, и размещения мест для работы журналистов.

Также рабочая группа должна подготовить предложения о внесении изменений в Положение об аккредитации журналистов и технических работников СМИ при ВР, утвержденного Постановлением Верховной Рады от 01.07.2014 № 1549-VII, относительно нормирования порядка прекращения аккредитации журналиста или технического работника и аннулирования соответствующей аккредитационной карточки за нарушение представителями СМИ требований действующего законодательства, профессиональной этики журналиста.

Кроме того, рабочая группа должна подготовить предложения о внесении изменений в положения, определяющие порядок доступа лиц к открытым пленарным заседаниям ВР и порядок оформления документов для посещения пленарных заседаний Верховной Рады, учитывая при этом, что первый и второй этажи кулуаров парламента в здании по ул. Грушевского, 5, должны быть предусмотрены для свободного доступа народных депутатов Украины и открыты для других посетителей - представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранных граждан и граждан Украины, допуск которых осуществляется по служебным удостоверениям, временным и гостевым билетам.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Facebook было размещено фото, на котором недалеко украинского флага изображены две девушки, одна из которых показывает неприличный жест - средний палец.

25 мая руководитель пресс-службы Аппарата ВР Ирина Кармелюк написала в Facebook: "Яркий образец невоспитанности, изысканной пошлости и полное непонимания места, где находятся эти... Юлия Махмуди и Валерия Егорова. Думаю, что они недостойно представляют аккредитованные в парламенте издания "Громадський вісник Києва" (Алексей Бевзюк, правда?) и «Flash on time news» "(Денис Маганов?)".

Кармелюк попросила главных редакторов изданий "обратить внимание на несоответствие поведения этих журналисток в ВР вблизи Портала Украинского флага, несоблюдение норм этики, и заменить их другими представителями ваших СМИ".

При этом многие авторы под постом поддержали позицию Кармелюк.

20 июня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики принял решение лишить аккредитации в парламенте этих двух журналисток.