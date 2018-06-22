"Тем, кто надел футболки, и не только": Сенцов в колонии написал публичное письмо (фото, видео)

В письме Сенцов благодарит за смелость всех, кто не боится его открыто поддерживать.

Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал в колонии письмо всем, кто его поддерживает.

Фотографию письма выложил на своей странице в Facebook кинопродюссер Евгений Гиндилис.

"Друзья, вот письмо, которое Олег Сенцов написал сегодня в колонии и попросил передать всем, кто его поддерживал и поддерживает в эти дни", - подписал фото Гиндилис.

Письмо Олега Сенцова:

"Тем, кто надел футболки, и не только!

Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то, что вы делаете.

За то, что не молчите. Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то лишь недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость. Я понимаю, что вы рискуете, открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий, не потому что их не знаю или не ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем. Сдвиг в сознании советских людей, приведших сначала к перестройке, а потом к краху империи и свободе начался, именно когда кинематографисты начали эти перемены со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы!

Ваш Олег Сенцов".

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

15 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в колонию к Сенцову.