Если Меркель поедет на ЧМ в Россию, то должна встретиться с Сенцовим - евродепутат

Если канцлер решит поехать в Россию, то она также должна посетить тюрьму строгого режима и встретиться с Сенцовим.

Канцлер Германии Ангела Меркель должна встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовим, если решит поддержать немецкую сборную на Чемпионате мира по футболу в России.

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Об этом заявила немецкий депутат Европейского парламента от "Зеленых" Ребекка Хармс, передает ЕвроПравда со ссылкой на Politico. "Отношения между Европой и Россией далеки от нормальных по многим причинам. Думаю, что канцлер Меркель должна смотреть матчи вместе с немецкими болельщиками перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Она не должна ехать в Россию и давать Путину это удовольствие", - сказала Хармс.

"Но если она решит поехать в Россию, Меркель также должна посетить тюрьму строгого режима "Белый медведь" и встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовим", - добавила она.

Меркель официально еще не подтвердила, будет ли она посещать игры сборной Германии, которая является действующим чемпионом мира и считается одним из фаворитов ЧМ-2018.

Ранее 60 евродепутатов призвали правительства ЕС не посещать Чемпионат мира.

Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российской власти немедленно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно удерживаемых в России и аннексованном Крыму граждан Украины.