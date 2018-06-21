Послы стран "Большой семерки" требуют освобождения заключенных Кремлем украинцев

Отмечается, что освобождение политзаключенных должно стать частью широкого двустороннего обмена задержанными.

Послы стран «Большой семерки» глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими заключенными, задержанными в России, и призывают Москву освободить их.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает Группа поддержки Украины в G7.

Отмечается, что освобождение политзаключенных должно стать частью широкого двустороннего обмена задержанными, который будет «важным гуманитарным шагом вперед».

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Послы стран «Большой семерки» #G7 глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими заключенными и задержанными в России. #FreeSentsovpic.twitter.com/4MKiRk05sJ — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 21 июня 2018 г.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

15 июня уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию к Сенцову.

16 июня Денисову не пустили к незаконно осужденному в России украинца Николая Карпюка, который содержится в тюрьме во Владимире. 18 июня Денисовой не разрешили свидание с незаконно осужденным журналистом Романом Сущенко.

19 июня утром она заявила, что РФ снова не дает согласие на посещение Сенцова и других украинских политзаключенных, несмотря на договоренности. В тот же день состоялась встреча Денисовой и Москальковой, по результатам которой украинский уполномоченный подчеркнула, что Россия саботирует договоренности Порошенко и Путина.