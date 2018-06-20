Украинский омбудсмен призвала российскую коллегу попросить Путина освободить Сенцова

16:36, 20 июня 2018
Политика
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Денисова призвала Москалькову попросить Путина освободить Сенцова / Фото УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову попросить президента РФ Владимира Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом говорится в обращении Денисовой к Москальковой от 20 июня, фотокопию которого украинский омбудсмен обнародовала в Facebook.

«Обратилась к уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ», – прокомментировала Денисова документ.

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«Столь длительное препятствование посещению Олега Сенцова мною, как уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и сотрудниками консульских учреждений Украины вызывает обоснованные опасения относительно состояния здоровья данного гражданина Украины. При этом украинской стороне не предоставлены документальные доказательства удовлетворительного самочувствия Олега Сенцова», - говорится в обращении.

«Основываясь на принципе гуманизма и общечеловеческих ценностях, …прошу Вас способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту Российской Федерации В.Путину», - написала Денисова российской коллеге.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова, голодающего с 14 мая. В тот же день российский омбудсмен Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по «личной инициативе», а её визит не был согласован.

Позже стало известно, что омбудсмены договорились встретиться в Москве 18 июня, чтобы обсудить условия посещения заключенных.

19 июня утром Денисова заявила, что РФ не дает согласия на посещение Сенцова и других украинских политзаключенных несмотря на договоренности.

В тот же день состоялась встреча Денисовой и Москальковой, по результатам которой украинский уполномоченный отметила, что Россия саботирует договоренности Порошенко и Путина.

Как заявила Денисова, она предложила Москальковой: «Давайте видеосвязь - провести видеоконференцию, чтобы я увидела, что Олег (Сенцов) есть, что он жив, что он здоров, как они говорят, и набрал два килограмма веса к тому, как он начал голодовку, но никто не согласился. Это очень беспокоит». Она напомнила, что последний раз представитель российского омбудсмена видел Сенцова 5 июня.

Сегодня, 20 июня, Денисова направила письмо председателю региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированного Крыма, в частности, Сенцова.

Сегодня же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, жив ли Сенцов, ответил: «Я не получал какую-то информацию о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем, поэтому я вообще не могу располагать вот этой информацией и не могу ничего сказать на этот счет».

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #омбудсмен#Олег Сенцов#Людмила Денисова