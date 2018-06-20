Украинский омбудсмен призвала российскую коллегу попросить Путина освободить Сенцова

По словами Денисовой, украинской стороне не предоставлены документальные доказательства удовлетворительного самочувствия режиссера.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову попросить президента РФ Владимира Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом говорится в обращении Денисовой к Москальковой от 20 июня, фотокопию которого украинский омбудсмен обнародовала в Facebook.

«Обратилась к уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ», – прокомментировала Денисова документ.

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«Столь длительное препятствование посещению Олега Сенцова мною, как уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и сотрудниками консульских учреждений Украины вызывает обоснованные опасения относительно состояния здоровья данного гражданина Украины. При этом украинской стороне не предоставлены документальные доказательства удовлетворительного самочувствия Олега Сенцова», - говорится в обращении.

«Основываясь на принципе гуманизма и общечеловеческих ценностях, …прошу Вас способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту Российской Федерации В.Путину», - написала Денисова российской коллеге.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова, голодающего с 14 мая. В тот же день российский омбудсмен Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по «личной инициативе», а её визит не был согласован.

Позже стало известно, что омбудсмены договорились встретиться в Москве 18 июня, чтобы обсудить условия посещения заключенных.

19 июня утром Денисова заявила, что РФ не дает согласия на посещение Сенцова и других украинских политзаключенных несмотря на договоренности.

В тот же день состоялась встреча Денисовой и Москальковой, по результатам которой украинский уполномоченный отметила, что Россия саботирует договоренности Порошенко и Путина.

Как заявила Денисова, она предложила Москальковой: «Давайте видеосвязь - провести видеоконференцию, чтобы я увидела, что Олег (Сенцов) есть, что он жив, что он здоров, как они говорят, и набрал два килограмма веса к тому, как он начал голодовку, но никто не согласился. Это очень беспокоит». Она напомнила, что последний раз представитель российского омбудсмена видел Сенцова 5 июня.

Сегодня, 20 июня, Денисова направила письмо председателю региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированного Крыма, в частности, Сенцова.

Сегодня же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, жив ли Сенцов, ответил: «Я не получал какую-то информацию о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем, поэтому я вообще не могу располагать вот этой информацией и не могу ничего сказать на этот счет».