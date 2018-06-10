Закон о Высшем антикоррупционном суде поступил в АП

Документ готовится к подписанию президентом.

В Администрацию президента Украины поступил закон "О Высшем антикоррупционном суде".

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Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

Отмечается, что документ готовится к подписанию президентом.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту было ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

9 июня председатель ВР Андрей Парубий подписал соответствующий закон.