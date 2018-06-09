Парубий подписал закон об антикоррупционном суде

Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал президентский закон о Высшем антикоррупционном суде (№7440).

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР подписал документ во время совместного брифинга с председателями парламентов Грузии и Молдовы в рамках Второй межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального сотрудничества, а также сотрудничества в сфере безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО".

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы торжественно, при вас, подписать этот закон - как для Украины важный шаг на пути реформирования", - сказал председатель ВР.

Он добавил, что несколько недель назад встречался с директорами Всемирного банка, и они, узнав, сколько в законопроект подано поправок (1927), «не очень верили», что Верховная Рада сможет его принять.

"Директора Всемирного банка очень попросили, что если удастся принять закон, чтобы я подписал его их ручкой. И я сейчас при вас подписываю уже подготовленный комитетом, нашими службами закон Украины о Высшем антикоррупционном суде", - заявил председатель ВР и подписал закон.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

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Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту было ограничение роли международных экспертов до рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.