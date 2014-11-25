Порошенко проводит экстренное совещание с главой МВД Аваковым

Об этом во время встречи координационного совета доноров международной технической и финансовой помощи и экспертного совета по вопросам соблюдения прав человека заявил заместитель министра внутренних дел Тигран Авакян, передает радио "Свобода".

Читайте такжеАваков попросит Порошенко демобилизовать солдат-срочников внутренних войск

"Министр ехал к нам, но по дороге его вызвали на совещание к президенту", - отметил он.

Во время последнего совещания с силовиками Петр Порошенко призвал руководителей силовых ведомств ускорить расследование всех преступлений против участников протестов на Майдане и призвал следственные органы активизировать работу.