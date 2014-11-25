Порошенко проводит экстренное совещание с главой МВД Аваковым
14:21, 25 ноября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко проводит экстренное совещание с министром внутренних дел Арсненом Аваковым.
Порошенко вызвал Авакова на совещание / Фото УНИАН
Об этом во время встречи координационного совета доноров международной технической и финансовой помощи и экспертного совета по вопросам соблюдения прав человека заявил заместитель министра внутренних дел Тигран Авакян, передает радио "Свобода".
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"Министр ехал к нам, но по дороге его вызвали на совещание к президенту", - отметил он.
Во время последнего совещания с силовиками Петр Порошенко призвал руководителей силовых ведомств ускорить расследование всех преступлений против участников протестов на Майдане и призвал следственные органы активизировать работу.
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