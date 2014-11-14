Порошенко на совещании с силовиками: Оснований для паники нет

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Силы и средства, чтобы защитить государство у нас есть. Никаких оснований, чтобы поддаваться панике нет", - процитировал Цеголко слова Порошенко во время собрания силовиков.

Читайте такжеПорошенко: В мире сейчас нет более опасного места, чем ДонбассПо словам пресс-секретаря, глава государства говорил спокойно и уверенно.

В свою очередь силовики докладывают президенту о шагах, предпринятых для защиты Украины.