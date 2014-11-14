Порошенко на совещании с силовиками: Оснований для паники нет
15:20, 14 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко собрал представителей силовых структур, чтобы сообщить, что оснований для паники нет.
Президент провел совещание с силовиками / УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.
"Силы и средства, чтобы защитить государство у нас есть. Никаких оснований, чтобы поддаваться панике нет", - процитировал Цеголко слова Порошенко во время собрания силовиков.
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В свою очередь силовики докладывают президенту о шагах, предпринятых для защиты Украины.
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