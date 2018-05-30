Последние убийства врагов Путина в Украине: кем были жертвы и кто совершил преступления

УНИАН собрал для вас наиболее важную информацию о последних резонансных убийствах в Украине противников режима Путина.

Российская военная и информационная агрессия против Украины ознаменовала начало нового этапа в истории РФ, где власть, усиливая влияние пропагандистской машины на общество, стала еще более радикально бороться с проявлениями инакомыслия и преследовать политических оппонентов режима Владимира Путина. Это стало причиной переезда в Украину ряда так называемых «политических беженцев», не согласных с политикой Кремля.

Враги российской власти в Украине резко критиковали Путина за аннексию Крыма, военную агрессию на Донбассе и связанные с этим санкции, которые сильно бьют по российской экономике.

УНИАН собрал для вас наиболее важную информацию о последних резонансных убийствах в Украине противников режима Путина.

Одним из наиболее заметных в медиапространстве критиков Кремля был Павел Шеремет – журналист, гражданин России белорусского происхождения, в последние годы работал в Украине. В 2014 году Шеремет перед тем, как уволиться с российского телеканала назвал агрессию РФ против Украины кровавой авантюрой и роковой ошибкой».

19 июля в последнем эфире «Утра Павла Шеремета» он жестко раскритиковал допинговые операции российской власти, что, впоследствии стали причиной дисквалификации целой российской сборной на Зимней олимпиаде.

Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева, убийцы подложили взрывчатку под автомобиль. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва пока не установили.

Первые версии появились уже в день взрыва. Советник председателя СБУ Юрий Тандит назвал четыре основные версии, которые отрабатываются следователями. Первая из них - профессиональная деятельность погибшего. Павел Шеремет сотрудничал с несколькими украинскими СМИ, а кроме того, в своих статьях и публичных выступлениях остро критиковал белорусскую и российскую власть. Второй версией, по словам Тандита, были неприязненные отношения или личные мотивы. Третья версия - "российский след" якобы с целью дестабилизации ситуации в Украине - нашла немало сторонников в социальных сетях непосредственно после убийства. Ее сторонники обращали внимание на то, что взрыв, который убил Шеремета, произошел накануне многотысячного крестного хода, запланированного на 27 июля 2016 года православной церковью Московского патриархата в центре Киева. Украинские силовики заявляли, что массовое скопление верующих может стать удобной мишенью для разного рода провокаций. Четвертой версией Юрий Тандит назвал покушение на Елену Притулу, гражданскую жену Павла Шеремета, руководителя интернет-издания "Украинская правда". Именно ей принадлежал взорванный автомобиль.

Через несколько дней генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие определилось с ключевой версией убийства журналиста. "Следствие рассматривает все версии, но ключевым считается месть за профессиональную деятельность Павла", - сказал он.

Через день после взрыва в СМИ появилась видеонарезка записей камер наблюдения вблизи дома, в котором жил Павел Шеремет. На нечетком видео фигурировали мужчина и женщина, которая закладывала взрывчатку под днище автомобиля. Сначала правоохранители говорили, что публикация этих видео навредила следствию, однако уже через несколько дней полиция распространила еще одну нарезку видео, уже в лучшем качестве. Сейчас следователи заявляют: записи камер наблюдения в ночь перед убийством позволяют предполагать, что взрывчатку под место водителя около 2:40 ночи накануне взрыва закладывала женщина, которая действовала совместно с мужем.

Видео момента взрыва ("Обозреватель")

Отчитываясь о состоянии расследования в начале 2017 года, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что незадолго до смерти Павел Шеремет ездил в Москву, где общался с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, а также поговорил с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой. По словам Авакова, следствие не исключало, что Шеремет стал жертвой "заказного политического убийства, заказ который поступил именно с РФ".

Следствие в отношении убийства Шеремета до сих пор продолжается. По словам пресс-секретаря МВД Артема Шевченко, российское гражданство журналиста усложняет расследование.

"К сожалению, лиц, причастных к совершению убийства, в настоящее время еще не установлено. Работа осуществляется", - сказал Шевченко в начале мая этого года.

Следующей жертвой киллера в Киеве стал Денис Вороненков – депутат Госдумы РФ от фракции КПРФ, который вместе с женой-депутатом Марией Максаковой в октябре 2016 года переехал в Украину, а в начале декабря 2016 года получил украинский паспорт. В России против него было открыто уголовное производство – депутата обвиняли в рейдерском захвате в центре Москвы.

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Несмотря на голосование Вороненкова в марте 2014-го за аннексию Крыма, что, по его словам, было сделано под давлением, для Киева он был топ-свидетелем по делу о госизмене Виктора Януковича, однако помочь Генпрокуратуре Украины в расследовании он так и не успел – был убит 23 марта 2017 года в центре Киева, в результате перестрелки были ранены охранник Вороненкова и само нападавший, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левенцом и Ярославом Тарасенко. Лося и Тарасенко задержали, Василенко и Левенец находятся в розыске.

По данным следствия, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, который имел личный мотив - раньше он был гражданским мужем Марии Максаковой – жены Вороненкова.

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По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб в отношении контроля криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось совместно с руководством ФСБ России.

16 мая этого года Тюрина объявили в международный розыск.

8 сентября в центре Киеве в результате взрыва легкового автомобиля погиб гражданин Грузии Темур Махаури. В СБУ сообщили, что настоящее имя человека, который погиб - Али Тимаев, который боролся с «путинским» режимом. Также в машине находилась женщина, которой оторвало ногу, и ребенок. Махаури принимал участие в АТО в составе добровольческого чеченского батальона имени "шейха Мансура".

Полиция открыла производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

30 октября автомобиль добровольцев АТО Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения. Полиция пока не установила личностей убийц.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что убийство добровольца АТО Амины Окуевой было заказным и совершено киллером из России.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, дела по убийствам Махаури и Окуевой не являются бесперспективными. "Я хочу, чтобы вы меня услышали, что мы активно расследуем эти правонарушения. И они не бесперспективны", – заявил Князев в конце 2017 года.

Интересно, что убийству Окуевой предшествовало покушение на супругов, который произошел почти год назад, 1 июня 2017 на столичном Подоле. Нападающий под видом журналиста французского издания Le Monde во время встречи, находясь в автомобиле вместе с парой, открыл огонь. В результате Осмаев получил серьезные ранения; Амина Окуева не пострадала, сумев четыре раза попасть в киллера, что позволило правоохранителям его задержать. Окуева заявила тогда, что они с мужем до покушения трижды встречались с киллером, поскольку он представлялся журналистом, который готовит материал о супругах. По данным МВД, киллер мог быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он имел при себе документы на имя гражданина Украины Дакара Александра Винустовича, но позже был опознан как Артур Денисултанов (Курмакаев).

В 2015 году Окуева была награждена орденом "Народный Герой Украины". Мотивом для участия в войне на Донбассе стало убеждение о том, что Россия является общим врагом украинцев и чеченцев. После завершения войны, планировала связать свою дальнейшую жизнь с военным делом как военный медик или участник миротворческой миссии.

Наконец накануне, 29 мая 2018 года в Киеве тремя выстрелами в спину убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка. Он умер в "скорой" по дороге в больницу.

Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченка в квартире. «Происшествие произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала звуки, вышла и увидела мужчину в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой», – сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По мнению волонтера и товарища застреленного в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченка Мирослава Гая, его убийство - политическое. По его словам, Бабченко угрожали расправой. "Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - отметил Гай.

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За свои оппозиционные взгляды и критику российской власти подвергался преследованиям в России. Так, в 2012 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. В 2017 году Бабченко сообщил об угрозах и реальной опасности для своей жизни и уехал за пределы РФ. Проживал в Праге, потом в Киеве, где стал ведущим программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR. Поддерживал Украину, неоднократно бывал в зоне боевых действий на Донбассе.

Киевская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по факту убийства журналиста Аркадия Бабченка. Дело возбуждено согласно ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.