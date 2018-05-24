Заказчика убийства Вороненкова объявили в международный розыск

Объявлению предшествовала официальная процедура и ходатайство от ГПУ и украинского бюро Интерпола.

Российского "вора в законе" Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, объявили в международный розыск.

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"С 16 мая согласно учетам Генерального секретариата Интерпола упомянутый гражданин объявлен в международный розыск", - сказал он.

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Объявлению предшествовала официальная процедура и ходатайство от ГПУ и украинского бюро Интерпола.

"ГПУ обратилась в украинское бюро Интерпола, передав пакет документов на объявление Тюрина в международный розыск. Украинское бюро Интерпола направило пакет документов в Генеральный секретариат Интерпола, где после их изучения было принято решение об удовлетворении ходатайства украинской стороны", - пояснил Тракало.

Как сообщал УНИАН, ранее в прокуратуре Киева заявили о завершении расследования по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в марте прошлого года.

В прокуратуре отметили, что двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Как известно, бывшего депутата Госдумы РФ Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева.