Прокуратура Киева заявила об окончании расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

В настоящее время сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы следствия, добавили в прокуратуре.

В прокуратуре Киева заявили о завершении расследования по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в марте прошлого года.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства. «В настоящее время сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы следствия. После ознакомления сторон с указанными материалами, а также материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам этого преступления. Их действия квалифицированы по п.п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

«Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и т.д.», - отметили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Санкцией ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая инкриминируется подозреваемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, бывшего депутата Госдумы РФ Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева.

В результате перестрелки были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске.

По данным следствия, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин, который имел личный мотив - ранее он был гражданским мужем Марии Максаковой - жены Вороненкова.

По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.