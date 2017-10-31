У Авакова назвали основные версии убийства Окуевой

Член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что следствие рассматривает две основные версии убийства Амины Окуевой. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

«Основных версии две - действия российских спецслужб – убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора, ужаса в Украине, а вторая версия- это …месть Адаму Осмаеву за Кадырова», - сообщил депутат.

При этом Геращенко добавил, что будут рассматриваться и «любые другие версии». Также советник главы МВД сообщил, что преступников, которые вчера убили Амину Окуеву, вероятно было двое.

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"Судя по всему, террористов было двое. Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который засел в кустах с оружием. Очевидно, что беда пришла с территории Российской Федерации. В июне этого года из России уже приехал один киллер, который пытался застрелить Адама и Амину, однако его задержали и самого ранили, он находится в СИЗО. Его ждет суд и пожизненное заключение. Что касается этих подонков, то я уверен, что мы их тоже найдем, задержим, и они тоже будут всю свою жизнь сидеть в тюрьме", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что сам Осмаев сейчас находится под охраной.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область), в результате чего Окуева погибла, Осмаев ранен.

Представитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил, что по факту убийства Окуевой правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное.

"Сейчас могу сказать, что уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в ЕРДР по ст. 115, умышленное убийство, п. 11 расценивается как заказное убийство. Продолжается работа следственно-оперативной группы, оперативники опрашивают возможных свидетелей", - сказал он.

По словам Жуковича, на месте преступления повторно начала работу при дневном свете следственно-оперативная группа и эксперты. В области продолжают реализовать план "Сирена".