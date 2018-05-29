Бабченко умер по дороге в больницу в Киеве: друг российского оппозиционного журналиста рассказал подробности

Аркадий Бабченко – российский журналист, ранее работал военным корреспондентом. Жил в Москве, из-за преследований переехал в Прагу, потом – в Украину.

Российский журналист Аркадий Бабченко погиб в Киеве, сообщила столичная полиция.

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"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно – в спину, пострадавший скончался", – сообщили в полиции.

Друг Бабченко блогер Михаил Ежов после разговора с женой журналиста сообщил Настоящему Времени, что в Аркадия Бабченко стреляли, после чего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Сообщалось о трех пулевых ранениях.

Аркадий Бабченко – российский журналист, ранее работал военным корреспондентом. Жил в Москве, из-за преследований переехал в Прагу, потом – в Украину.