Дела об убийствах Окуевой, Шаповала и Махаури не являются бесперспективными - Князев

В полиции заявляют, что уголовные дела об убийствах участницы антитеррористической операции Амины Окуевой, руководителя специального резерва Главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала и гражданина Грузии Тимура Махаури (Али Тимаева) не бесперспективные.

Читайте такжеПолиция отчиталась, что не установила убийц ОкуевойКак передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Национальной полиции Сергей Князев сказал на пресс-конференции в ответ на просьбу журналистов сообщить об этапах расследования дел об убийствах Окуевой, Шаповала, Махаури (Али Тимаева) и взрыва возле одного из телеканалов, во время которого пострадал народный депутат Игорь Мосийчук.

"Я хочу заверить вас, что в большинстве этих правонарушений следствие активно приближается к тем моментам, когда мы сможем что-то констатировать положительное для общества. Но разглашать эту историю я не имею права", - отметил Князев.

Он уверил, что полиция активно работает над раскрытием этих убийств.

"Я хочу, чтобы вы меня услышали, что мы активно расследуем эти правонарушения. И они не бесперспективные", - добавил Князев.

Как сообщал УНИАН, руководитель спецрезерва Главного управления разведки Минобороны Шаповал погиб 27 июня в Киеве в результате взрыва автомобиля. В полиции происшествие квалифицировали как теракт. По данным прокуратуры, Шаповал был командиром первой группы спецназа, которая освобождала Донецкий аэропорт в 2014 году.

8 сентября в центре Киева в результате взрыва легкового автомобиля погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. В СБУ сообщили, что настоящее имя погибшего мужчины - Али Тимаев, который боролся с «путинским» режимом. Также в машине находилась женщина, которой оторвало ногу, и ребенок. Полиция открыла производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Адама Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранения.