Российское гражданство Шеремета усложняет расследование дела о его убийстве - МВД

Представитель МВД отмечает, что на территории России невозможно провести следственные действия с лицами, с которыми журналист контактировал незадолго до смерти.

Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко отмечает, что российское гражданство журналиста Павла Шеремета затрудняет расследование дела о его убийстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола ко Всемирному дню свободы прессы "Свобода слова в Украине: текущее состояние и вызовы".

Говоря о деле Шеремета, заместитель начальника управления - начальник отдела Главного следственного управления Национальной полиции Украины Александр Ковтун отметил, что "следствие в настоящее время продолжается".

"К сожалению, лица, причастные к совершению убийства, в настоящее время еще не установлены. Работа проводится", - сказал он.

В свою очередь, Шевченко отметил, что "значительная сложность в этой работе связана с тем, что потерпевший - гражданин Российской Федерации, имевший активные постоянные контакты на территории страны-агрессора, которые очень важны, по мнению следствия, для установления причин преступления и потенциальных злоумышленников".

"Провести следственные действия на территории Российской Федерации, в частности, с теми лицами, с которыми он контактировал незадолго до его смерти, невозможно", - сказал Шевченко и отметил, что правовой помощи со стороны России также ждать не стоит.

Так, сказал он, одной из сложностей расследования этого преступления является то, что следователи видят очень много вещей, связывающих с деятельностью на территории страны-агрессора возможных лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

"И то, что невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, и гражданство потерпевшего тоже очень сильно влияет на результат", - сказал представитель МВД.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).