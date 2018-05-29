Совбез ООН сегодня обсудит проблему российской агрессии в Украине

Заседание будет проводиться под председательством министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

28-29 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с рабочим визитом в Нью-Йорке с целью участия в заседании Совета безопасности ООН, в ходе которого будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в результате российской агрессии против Украины, а также пути урегулирования конфликта.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, мероприятие состоится под председательством министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

В заседании ожидается участие заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, помощника заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместителя координатора чрезвычайной помощи Урсулы Мюллер, главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана.

Участие министра в заседании станет очередной возможностью для привлечения внимания членов Совета безопасности и международного сообщества в целом к российской агрессии против Украины и нарушениям со стороны РФ международного гуманитарного права и прав человека.

Во время пребывания в Нью-Йорке планируется ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим «голубым шлемам» ООН.

Заседание Совбеза ООН, посвященное проблеме российской агрессии против Украины, должна начаться в 15:00.

Президент Украины Петр Порошенко, как сообщалось, сегодня выразил надежду на то, что решение Совета Безопасности ООН относительно развертывания миротворцев на Донбассе будет принято в ближайшее время.