"Решение будет принято в ближайшее время": Порошенко поделился ожиданиями о миротворцах ООН на Донбассе

Порошенко «твердо» рассчитывает на соответствующее решение Совбеза ООН.

Президент Украины Петр Порошенко «твердо» рассчитывает, что решение Совета Безопасности ООН по развертыванию миротворцев на Донбассе будет принято в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве.

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«По моему поручению министр иностранных дел Украины Павел Климкин сейчас находится в Нью-Йорке. Сегодня в 15.00 (по киевскому времени) начинается заседание Совбеза ООН, посвященное Украине. Господин Климкин будет там делать доклад», - отметил Порошенко.

«Мы благодарим Германию за участие, и очень важно услышать позицию российского представителя», - добавил президент.

«Мы очень твердо рассчитываем, что решение о миротворцах должно быть принято в ближайшее время», - подчеркнул Порошенко.