У Порошенко уверены, что спикером новой Рады станет Гройсман

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в будущей фракции БПП.

"98%, что спикером Рады будет Гройсман. Но Яценюк предложил сначала поставить кандидатуру Александра Турчинова на тайное голосование карточками, а уже потом Гройсмана", - рассказал собеседник.

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"У нас фракция более 150 депутатов и нет ни премьера, ни спикера. Должен же быть хоть какой-то баланс", - добавил он.

Как рассказывают собеседники, сам Турчинов понимает, что вряд станет спикером, поэтому настаивает на посту первого вице-спикера и одновременно секретаря СНБО.