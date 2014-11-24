У Порошенко уверены, что спикером новой Рады станет Гройсман
14:58, 24 ноября 2014Политика
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Во фракции блока Порошенко уверены, что спикером Верховной Рады станет Владимир Гройсман.
В БПП уверены, что спикером будет Гройсман / УНИАН
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в будущей фракции БПП.
"98%, что спикером Рады будет Гройсман. Но Яценюк предложил сначала поставить кандидатуру Александра Турчинова на тайное голосование карточками, а уже потом Гройсмана", - рассказал собеседник.
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"У нас фракция более 150 депутатов и нет ни премьера, ни спикера. Должен же быть хоть какой-то баланс", - добавил он.
Как рассказывают собеседники, сам Турчинов понимает, что вряд станет спикером, поэтому настаивает на посту первого вице-спикера и одновременно секретаря СНБО.
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