В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы

Как заявил Песков, «вы знаете, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины».

В Кремле пояснили, что президент РФ Владимир Путин не поздравил главу Украинского государства Петра Порошенко с Днем Победы из-за войны на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. Вы знаете, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, почему Путин поздравил с Днем Победы глав стран постсоветского пространства, за исключением президентов Украины и Грузии.

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Кроме того, в пресс-службе Кремля сообщили УНИАН, что Путин поздравил «лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне».

В посланиях Путина подчеркивается, что День Победы – «священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма».

Путин отметил важность передачи молодому поколению «неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого».

Президент РФ убежден, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами».