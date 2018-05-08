Путин стремится отвоевать Украину и вернуть СССР - Порошенко

По словам Порошенко, российский президент крупнейшей катастрофой XX века считает не Вторую мировую войну, Хиросиму, Чернобыль, а распад Советского союза.

Президент РФ Владимир Путин стремится отвоевать Украину и вернуть СССР или Российскую империю, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS News, сообщили в пресс-службе главы государства.

На вопрос, чего Путин стремится достичь в Украине и хочет ли слабой страны на границе России, Порошенко ответил: «Он хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является самой большой катастрофой XX века. Не Вторая мировая война, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление».

По словам Порошенко, российский президент стремится отвоевать Украину: «Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее».

Глава государства заявил, что у Украины есть подтвержденные данные о пребывании на оккупированной территории Донбасса регулярных российских войск.

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На вопрос о количестве российских солдат, которые находятся на востоке Украины, президент ответил: «Мы располагаем подтвержденными цифрами, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. регулярных российских войск на оккупированной территории. Плюс они имеют почти 50 тыс. войск так называемых «российских волонтеров», которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда. Однако они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они россияне, они по национальности русские, они российские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию. И это - россияне».

Как подчеркнул Порошенко, по данным украинской стороны, до 50% тех, кто сейчас воюет на Донбассе, являются гражданами России.

«Россия хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые у нас были последние 4 года», - сказал Порошенко.

Как добавил президент, это звучит как «новая холодная война», однако Украина сейчас является «линией фронта холодной войны». «Но мы имеем горячую войну сейчас», - подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин лично принял решение о начале аннексии Крыма в ночь на 23 февраля 2014 года.