Министр юстиции Петренко прокомментировал дорогой отдых в Турции (фото, видео)

Министр Петренко отметил, что стоимость отдыха в Турции будет зафиксирована в его декларации за 2018 год.

Министр юстиции Павел Петренко подтвердил, что действительно несколько дней отдыхал вместе с семьей на майские праздники в Турции.

"Остановились в отеле Maxx Royal Kemer", - пишет на своей странице в Facebook украинский чиновник.

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"Нет, не снимал и не снимаю никаких вилл за 3 тысячи евро в сутки. Сплошная глупость арендовать номера такой стоимости. Остановились в номере с выходом к бассейну, что подтверждается ваучером, фото которого прилагаю специально для автора "псевдорасследования", - заявил Петренко.

По его словам, стоимость таких номеров определена на сайте отеля в режиме онлайн. Для примера он показал скриншот, на котором указана стоимость 4 дней отдыха, который предлагается отелем на конец мая в категории номера, где проживала семья министра юстиции.

"Мы покупали их дешевле, так как бронировали заранее", - утверждает глава Минюста. Также он добавил, что его декларация позволяет ему провести несколько дней отдыха вместе с родными в Турции.

Ранее экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов заявил, что министр юстиции Павел Петренко остановился в вилле Royal beach в Турции стоимостью 3 тысячи евро за сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort.