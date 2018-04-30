США уже поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin - СМИ

Официальный представитель Госдепа подтвердил информацию о Javelin в ответ на запрос журналистов.

В США, по информации СМИ, подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на информацию Госдепартамента США.

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"Они уже были доставлены", - подтвердил официальный представитель Госдепа на запрос издания о поставках Javelin Украине. Других деталей пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.

30 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп запретил публично говорить американским чиновникам об одобрении им продажи Украине противоракетных комплексов Javelin и ракет к ним.