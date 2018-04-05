Полторак рассказал, когда в Украину прибудут долгожданные "Джавелины"

Министр обороны подчеркнул, что решение США о продаже Украине этого вооружения трудно переоценить.

Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак заявляет, что противоракетные комплексы Javelin прибудут в Украину из Соединенных Штатов Америки вовремя, когда все условия будут готовы для этого.

Об этом глава оборонного ведомства сказал в интервью "Урядовому кур‘єру".

"США одними из первых поддержали нас в стремлении защитить свой суверенитет, и эта помощь очень важна и эффективна. Да, мы ожидаем от США «Джавелины», и они будут у нас вовремя - тогда, когда все будет готово для этого. Ни на день раньше, но и днем позже. Как недавно выразился президент Украины, согласно достигнутым с американскими партнерами договоренностями. Мы будем иметь противотанковые ракетные и антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны и некоторые другие вещи", - заявил Полторак.

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"Путин недавно заявил о наличии в российской армии новых образцов вооружений, в частности ракет. Риторика ежегодного отчета Путина свидетельствует, что вектор внешнеполитической деятельности РФ - агрессия. Поэтому решение Вашингтона о предоставлении нам вооружений в такой ситуации трудно переоценить", - убежден министр обороны.

"Это оружие - сигнал о поддержке клубом демократических стран, что они способствуют нашей борьбе за общие ценности против одних и тех же угроз. Но с удовольствием отмечу: наш оборонно-промышленный комплекс также наращивает мощности, и отдельные образцы украинской военной техники, оружия и оборудования способны конкурировать даже с лучшими мировыми образцами. Это добавляет уверенности, и этого нам очень не хватало в 2014 году. Это сигнал зарубежным партнерам помогать нам в стремлении защититься. Помогая Украине, мир помогает себе", - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.

30 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп запретил публично говорить американским чиновникам об одобрении им продажи Украине противоракетных комплексов Javelin и ракет к ним.