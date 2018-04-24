Защитника Сущенко в российском суде Фейгина лишили статуса адвоката "за три твита"

20:47, 24 апреля 2018
Политика
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Фейгин сообщил о лишении его статуса адвоката / фото УНИАН

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Об этом адвокат сообщил в своем микроблоге Twitter. «Итак, меня лишили статуса адвоката», – написал он.

По его словам, адвокатского статуса его лишили за три твита. «Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлём! Позорище», – добавил Фейгин.

Как известно, Фейгин является защитником украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого Москвой в шпионаже.

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Теги: #Россия#адвокаты