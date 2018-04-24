Защитника Сущенко в российском суде Фейгина лишили статуса адвоката "за три твита"

По словам Марка Фейгина, адвокатского статуса его лишили за три твита.

Марка Фейгина, который является защитником украинского журналиста Романа Сущенко в российском суде, лишили статуса адвоката.

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Об этом адвокат сообщил в своем микроблоге Twitter. «Итак, меня лишили статуса адвоката», – написал он.

По его словам, адвокатского статуса его лишили за три твита. «Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлём! Позорище», – добавил Фейгин.

Как известно, Фейгин является защитником украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого Москвой в шпионаже.

Итак, меня лишили статуса адвоката. — Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.