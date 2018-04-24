Защитника Сущенко в российском суде Фейгина лишили статуса адвоката "за три твита"
20:47, 24 апреля 2018Политика
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По словам Марка Фейгина, адвокатского статуса его лишили за три твита.
Фейгин сообщил о лишении его статуса адвоката / фото УНИАН
Марка Фейгина, который является защитником украинского журналиста Романа Сущенко в российском суде, лишили статуса адвоката.
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Об этом адвокат сообщил в своем микроблоге Twitter. «Итак, меня лишили статуса адвоката», – написал он.
По его словам, адвокатского статуса его лишили за три твита. «Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлём! Позорище», – добавил Фейгин.
Как известно, Фейгин является защитником украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого Москвой в шпионаже.
Итак, меня лишили статуса адвоката.— Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.
Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлём! Позорище.— Mark Feygin (@FeyginMark) 24 квітня 2018 р.
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