В Кремле не знают об обращении адвоката к Путину насчет обмена Сущенко

Также в Кремле не знают, попадает ли украинский журналист в категорию лиц, об обмене которых можно говорить.

В Кремле заявили, что не знают об обращении адвоката Марка Фейгина к президенту РФ Владимиру Путину по поводу обмена украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого Москвой в шпионаже.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеСущенко могут освободить уже в мае этого года - адвокат

«Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет, и насчет процесса, который идет, и насчет обращения адвоката. Мне потребуется какое-то время, чтобы хоть что-то выяснить. Мне неизвестно, чтобы такие предложения поступали», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что есть специальная группа, которая занимается обсуждением вопросов обмена удерживаемыми лицами.

«Я просто не знаю, по какой статье и в связи с чем обвиняется этот украинский гражданин (Сущенко) в РФ, подпадает ли он под категорию тех лиц, об обмене которыми можно говорить», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 29 марта российский адвокат Марк Фейгин призвал президента России Владимира Путина поспособствовать обмену арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, интересы которого он представляет в суде.

«Возможный обмен Сущенко на граждан РФ, привлеченных к уголовной ответственности в Украине, стал бы действительно своевременным выходом, демонстрирующим расположение высшего руководства к решению проблем украинских политзаключенных. Многие этого ждут, как в Украине, так и самой России», - заявил Фейгин.

27 марта украинскому журналисту Сущенко продлили срок содержания под стражей в СИЗО «Лефортово» на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.

В заседании Мосгорсуда по делу Сущенко объявлен перерыв до 23 апреля.

Корреспондента «Укринформа» задержали в Москве 30 сентября 2016 года, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.