Завтра Климкин впервые в истории украинской дипломатии даст интервью в Twitter

Это первое в истории украинской дипломатии твиттервью состоится 14 ноября с 16 до 17 часов по киевскому времени.

Как отмечается на странице МИД в Twitter, правила этого твиттервью очень простые и демократичные. В частности, необходимо сделать тег МИД перед вопросом в формате .@ MFA_Ukraine, чтобы модераторы сразу заметили сообщение, которое должно поместиться в один твит.

Читайте такжеКлимкин считает, что на Донбассе ОБСЕ проходит тест на эффективностьИнтервью с Климкиным состоится на странице МИД в Twitter. Глава МИД не первый раз общается таким образом с пользователями Интернета. Ранее он ответил на вопросы пользователей из России.