Завтра Климкин впервые в истории украинской дипломатии даст интервью в Twitter
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин завтра пообщается с пользователями Twitter.
Это первое в истории украинской дипломатии твиттервью состоится 14 ноября с 16 до 17 часов по киевскому времени.
Как отмечается на странице МИД в Twitter, правила этого твиттервью очень простые и демократичные. В частности, необходимо сделать тег МИД перед вопросом в формате .@ MFA_Ukraine, чтобы модераторы сразу заметили сообщение, которое должно поместиться в один твит.
Читайте такжеКлимкин считает, что на Донбассе ОБСЕ проходит тест на эффективностьИнтервью с Климкиным состоится на странице МИД в Twitter. Глава МИД не первый раз общается таким образом с пользователями Интернета. Ранее он ответил на вопросы пользователей из России.
Павло Клімкін дасть перше в історії української дипломатії Твіттерв’ю #AskKlimkinpic.twitter.com/Z9MPHfrWGe
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 13, 2014