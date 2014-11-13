Министр обороны Польши: на Донбассе не сепаратисты, а регулярные войска РФ

Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк в интервью каналу Tvn24, передает "ЕвроПравда". "Мы следим за тем, что происходит на востоке Украины. Россияне в последнее время действительно активизировались", - сказал польский министр.

Читайте такжеМинобороны Польши: НАТО потребует от России объяснить "сверхактивность" ее самолетов в Европе

"Мы говорим о прямом военном присутствии, а не о сепаратистах", - добавил Томаш Семоняк.

Кроме того, он отметил, что официальная государственная граница Украины находится не под контролем украинской армии, и российская техника и военные могут беспрепятственно ее пересекать. Поэтому можно ожидать в ближайшее время обострения конфликта и провала минских договоренностей.

Также Томаш Семоняк отметил, что больше доверяет информации НАТО по активизации российских войск на границе, а не отрицанию этого факта самими россиянами.

Напомним, в последние дни в НАТО наблюдают переброску в Украину российской военной техники. В свою очередь США и ЕС выразили свою обеспокоенность данным фактом.