Россия может завезти в оккупированный Крым ядерное оружие – НАТО

Об этом сообщает Радио Свобода с ссылкой на агентство Reuters.

Он выразил обеспокоенность этими событиями, а также тем, что прекращение огня на Востоке Украины остается лишь словами, а уровень насилия в регионе ежедневно растет.

Генерал напомнил, что необходимо призвать стороны, причастные к конфликту в части Востока Украины, вернуться к нормам, принятым в западной цивилизации, а именно к тому, что государства должны уважать международные границы и суверенитет своих соседей.

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Кроме того, отдельно Бридлав подтвердил, что Россия вводит в оккупированный ею и аннексированный Крым вооружение, способное нести ядерные боезаряды. В НАТО не имеют данных, есть ли там такие боезаряды, но вооружения, способные осуществить ядерную миссию, в Крыму уже есть, уточнил он.