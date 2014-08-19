Польша отправит украинским военным более 300 тонн гуманитарной помощи
Министерство обороны Польши планирует предоставить украинской армии 320 тонн гуманитарной помощи, первая партия которой будет доставлена во Львов на следующей неделе.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.
"Украинские солдаты получат, среди прочего, продукты питания, матрасы и одеяла. Помощь будет оказана на базе протокола подписанного между министерствами обороны двух государств", - отмечено в сообщении.
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На этой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз обратился к западным государствам с просьбой оказать военную помощь для украинской армии, которая с апреля борется с поддерживаемыми Россией боевиками в восточных регионах страны.
Ранее министр обороны Польши Томаш Семоняк заявлял, что решение о дополнительной военной помощи для Украины может быть принято по итогам саммита НАТО 4-5 сентября.