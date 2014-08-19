Польша отправит украинским военным более 300 тонн гуманитарной помощи

Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Украинские солдаты получат, среди прочего, продукты питания, матрасы и одеяла. Помощь будет оказана на базе протокола подписанного между министерствами обороны двух государств", - отмечено в сообщении.

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На этой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз обратился к западным государствам с просьбой оказать военную помощь для украинской армии, которая с апреля борется с поддерживаемыми Россией боевиками в восточных регионах страны.

Ранее министр обороны Польши Томаш Семоняк заявлял, что решение о дополнительной военной помощи для Украины может быть принято по итогам саммита НАТО 4-5 сентября.