НАТО зафиксировало большое количество войск РФ на восточных границах Украины

Об этом собственному корреспонденту УНИАН во вторник в Брюсселе сообщили в штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE).

«На восточной границе Украины остается значительное присутствие российских войск, включая повторную конфигурацию нескольких батальонов тактической группы. Такое передвижение может быть или возвращением на базу или перемещением на новую позицию. Однако батальоны, которые остаются, продолжают осуществлять дестабилизирующее давление», - отметили в SHAPE.

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Кроме того, в штаб-квартире добавили, что на днях Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав говорил о присутствии до 300 российских военных в восточной Украине, которые тренируют боевиков.