В Польше заявили, что готовы продавать Украине оружие

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Семоняк заявил в эфире TVN24 BIS.

«Не было никаких договоренностей в Ньюпорте на тему поставок оружия для Украины, но нет никаких препятствий, чтобы Украина покупала оружие в будущем», - сказал он.

Министр отметил, что украинская власть может свободно покупать оружие, поскольку не существует никакого запрета на его поставку и Украина сама должна обратиться в Польшу, если заинтересована в закупке какого-то вооружения.

Читайте такжеВойска НАТО в Польше увеличивают боевую готовность«Для купли и продажи нужны две стороны. Если Украина такую готовность продемонстрирует, наша оборонная промышленность точно готова реализовывать такие заказы», - сказал министр.

Как заметил Семоняк, украинская сторона очень хорошо знает, что именно польские оружейники могут предложить, поскольку сотрудничество развивается годами. «Они должны подумать, что им нужно, на что имеют средства, и точно будем на эту тему разговаривать», - сказал Семоняк. Он назвал этот вопрос таким, который лучше обсуждать на межправительственных встречах, а не в интернет-форумах или в телевизионных студиях.

Читайте такжеВ НАТО готовятся к возможному нападению России – СМИМинистр не стал комментировать, как быстро могут быть реализованы контракты в случае обращения Украины, назвав это «не таким простым делом», и добавил, что «такие контракты не подписываются за несколько дней».

Как сообщал УНИАН, советник президента Украины Юрий Луценко заявил о достигнутых в конце прошлой недели на саммите НАТО договоренности о поставке оружия из США, Польши, Италии и Норвегии. Представители этих стран опровергли заявление Луценко.

Страны НАТО на своем саммите подтвердили, что организация не может поставлять вооружения Украине, но это могут делать государства, которые входят в Альянс, в рамках двусторонних отношений.